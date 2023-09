Stella Rossa a valanga, San Potito e Bagnara ok

Seconda giornata in Seconda nei due gruppi (M e N) di competenza della delegazione ravennate. Nel girone M restano in tre a punteggio pieno: San Potito (dopo la vittoria a tavolino del primo turno), Bagnara e Palazzuolo che batte 2-0 il Borgo Tuliero. Primo successo (3-0) per la neonata Riolese Sportiva, sul Castel Guelfo grazie alle reti di Rivola nonchè di Marco e Pietro Visani. Nel girone N, il San Zaccaria rinuncia a partecipare alla gara col Deportivo Roncadello: lo ha fatto avvisando per tempo gli organi preposti ma naturalmente è conscio che arriverà comunque lo 0-3 a tavolino come già successo nelle due partite di Coppa Emilia. In campionato aveva esordito, invece, con uno 0-15 contro il Valmontone, che non lasciava presagire nulla di buono per questo turno. Domenica prossima, però, dovrebbe essere regolarmente in campo. Roboante vittoria, contro il Valmontone, della Stella Rossa (7-0), dopo la sconfitta del primo turno: fondamentale il poker di Guri che raggiunge proprio Paris del Valmontone in testa alla classifica dei marcatori. In testa restano a punteggio pieno solo Vecchiazzano e San Pancrazio. Risultati.

Girone M: Riolese-C. Guelfo 3-0, Palazzuolo-B. Tuliero 2-0, Voltanese-Bagnara 0-1, San Rocco-Conselice 2-0, S. Potito-C. Erika 4-2, Vis Faventia-Bagnacavallo 0-3, Vita-Only Sport 0-1. Classifica: Bagnara, S. Potito, Palazzuolo 6; Riolese, Bagnacavallo, S. Rocco, Only Sport, Vis Faventia, C. Guelfo, Vita, B. Tuliero 3; C. Erika, R. Voltanese, Conselice 0.

Girone N: P. Fuori-F. Zarattini 2-2, Marina-Godo 5-0, Real-Gs Romagna 1-2, St. Rossa-Valmontone 7-0, S. Zaccaria-Dep. Roncadello 0-3 a tav., S. Pancrazio-Fiumanese 3-2, Vecchiazzano-Low Street 1-0. Classifica: Vecchiazzano, S. Pancrazio 6; P. Fuori, Gs Romagna, Marina 4; Dep. Roncadello, St. Rossa, Valmontone, Fiumanese, Low Street 3; F. Zarattini 1; Real, Godo, S. Zaccaria 0.

u.b.