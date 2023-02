Successi dell’Uoei E al Corno alle Scale torna il ’Memorial Drei’

Lo Sci Club Uoei Faenza continua ad andare sempre forte. Si è infatti imposto sulle nevi trentine dell’Alpe Lusia nella prime 2 prove del campionato romagnolo precedendo nell’ordine Coriano, Forlì, Orso Bianco Ravenna, Cesena e Alfonsine.

A salutare l’Uoei c’era Mattia Felicetti, maestro e allenatore di sci (nella foto con Alessandro Bubani dell’Uoei). Atleti e i dirigenti della società faentina saranno di nuovo impegnati nelle prove finali del campionato romagnolo a San Martino di Castrozza a marzo. Nell’occasione sarà assegnato anche il titolo provinciale interclub Ravenna. Intanto, torna dopodomani, sulle nevi del Corno alle Scale, il memorial Francesco Drei, gara promozionale di slalom gigante riservata agli allievi delle medie del Faentino, ua cui partecipano gli istituti Europa, Carchidio-Strocchi e S. Rocco. Saranno quasi 150 i giovani in gara per conquistare il trofeo firmato dall’artista Goffredo Gaeta, e messo in palio ogni anno dalla consigliera Mirella Venturi, in ricordo del marito e indimenticato socio Francesco Drei. La novità di questa nona edizione è l’allargamento della manifestazione anche alle scuole medie superiori con il liceo Torricelli e il tecnico Bucci, in categorie distinte.