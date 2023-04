Successo per gli Athletic games In gara a Faenza 550 studenti E a Rubiera bene l’Atletica 85

Si è svolta l’edizione n.30 degli Athletic Games, organizzata dall’Atletica 85 Faenza col patrocinio del Comune, che ha visto in gara 550 atleti fra superiori e medie. Il 4 maggio andranno in pista i giovani delle prime medie. Il 24 maggio invece, appuntamento (solo per le medie) per l’ultima data del progetto, ovvero le staffette in piazza, manifestazione di punta che porta mediamente 1.500 ragazzi delle scuole del Faentino a provare le discipline dell’atletica leggera. Il campo d’atletica sarà impegnato con le fasi provinciali dei campionati studenteschi. Domenica scorsa a Rubiera si sono svolti i regionali di staffetta ragazzi e cadetti. In evidenza gli atleti dell’Atletica 85 Faenza. Ottimo il 2° posto nella staffetta 3x1.000 cadetti con Paolo Visani, Pietro Panzavolta e Luca Cattani, col tempo di 8’31’’89. La staffetta maschile ragazzi 3x800, si è classificata al 3° posto in 7’57’’19 con Riccardo Camporesi, Giona Angeli e Michele Bentini. Nella 4x100 ragazze invece, 4° posto a parimerito per le nostre atlete Iris Nahili Savorani, Daisy Agnese Iduozee, Mihaela Secrieru e Margherita Poli col tempo di 55’’42. Tutti i buoni piazzamenti hanno contribuito al 2° posto generale della squadra maschile e al 4° della squadra femminile. Infine, al trail del Titano, a San Marino, gara nazionale Fidal sulla distanza di 25 km, Veronica Pacini si è piazzata al 2° posto fra le top runner di specialità. Da segnalare poi la donazione di un nuovo defibrillatore da parte del Lions club ‘Valli faentine’, nonché la ‘performance’ della giovane mezzofondista Maristella Servadei, vincitrice del concorso per la realizzazione della medaglia che verrà consegnata all’edizione 2023 della ‘100 km del Passatore’.