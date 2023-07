Sul diamante di Godo il memorial Casadio

Questa è la settimana attesa da tutti i giovani appassionati di baseball, con la 24ª edizione del Torneo di Godo, Memorial Antonio Casadio che inizia domani con le prime due partite a partire dalle 17: Milano-Junior Rimini e Ravenna-Senago. Il tutto riservato alle formazioni Under12 che si daranno battaglia sul campo di casa del Baseball Godo, ovvero il "Casadio" appena rimesso in sesto dopo la disastrosa alluvione. "Il Torneo di Godo – dichiarano gli organizzatori – ha una storia davvero importante: dal Casadio sono transitate tante squadre italiane ed europee, sono passati tantissimi ragazzi che poi sono diventati campioni, sono passati tantissimi amici che poi sono rimasti nei nostri cuori. Da qui è passata tanta gente, che ha tenuto dentro il nostro ricordo e la sensazione di vivere dentro il sogno del nostro diamante. Quest’anno il Torneo di Godo ha un significato più profondo ed intenso, ha il sapore di una rinascita, di un nuovo inizio". Naturalmente il pensiero non può che andare all’alluvione: "L’evento che ci ha colpito ci ha nuovamente messo alla prova ma come sempre abbiamo rialzato la testa, grazie a tanti amici che ci sono stati vicini concretamente. Alle squadre partecipanti vogliamo augurare di passare bei momenti in nostra compagnia e come sempre vi accoglieremo con il nostro entusiasmo". Il torneo proseguirà venerdì con altre sette partite – scenderanno in campo Cupra, Pianoro, Godo e Falcons – mentre sabato mattina si concluderanno le gare dei due gironi. Sempre sabato, ma nel pomeriggio a partire dalle ore 15, andranno in scena le semifinali per i primi quattro posti e per le posizioni dalla quinta all’ottava. Domenica mattina, il Memorial Casadio si concluderà con le finali, la cui ultima in programma a partire dalle ore 11,30 assegnerà la vittoria.

u.b.