Sull’orlo del baratro, l’OraSì si affida a Musso

Stella Azzurra Roma

92

OraSì Ravenna

95

ROMA: Nikolic 5 (26, 03), Innocenti 16 (57, 13), Givens 19 (712), Ferrara 4 (25), Wilson 13 (24, 36); Rullo 14 (16, 476), Giachetti 17 (47, 15), Pugliatti, Fresno ne, Visintin, Chiumenti 4 (23), Salvioni ne. All. Bechi.

ORASÌ RAVENNA: Oxilia 4 (14, 02), Bonacini 10 (56, 05), Musso 19 (01, 510), Anthony 14 (28, 34), Petrovic 7 (22, 11); Giordano 11 (23, 11), Vrankic 22 (814, 12), Onojaife ne, Allegri ne, Bartoli 8 (13, 11). All. Lotesoriere.

Arbitri: Caforio, Pazzaglia e Marzulli.

Note - Parziali: 17-15, 31-42, 52-67, 84-84. Usciti per falli: Wilson e Oxilia. Tiri da due: Roma 2550, Ravenna 2141. Tiri da tre: Roma 923, Ravenna 1226. Tiri liberi: Roma 1521, Ravenna 1722.

Missione compiuta, tra la sofferenza indicibile e con Musso eroe di giornata. L’OraSì Ravenna espugna 95-92 all’overtime il campo della Stella Azzurra Roma, capolista con Monferrato, San Severo, Chieti e Mantova, della poule salvezza. Così i ravennati agguantano a 8 punti Rieti e Cremona e possono respirare, immaginando un futuro migliore di quello che si stava materializzando a 4’’ dalla fine. L’OraSì è avanti 82-81 quando i secondi inesorabilmente scorrono: ne mancano 11 alla sirena e Ravenna spera di aver scongiurato l’ennesima rimonta. Ma l’ex di turno (331 punti con Ravenna nel 2017-18), Jacopo Giachetti, realizza da 3 e riporta Roma avanti 84-82 con 7’’ da giocare. Il timeout di Lotesoriere consente di guadagnare qualche metro: ovviamente è Musso a ricevere palla e a provare a vincere la partita: la palla, però, non entra.

Per fortuna ci pensa Vrankic: cattura il il suo 5º rimbalzo, serve Bonacini che realizza da dentro l’area il pari: 84-84. Ma con 4’’ da giocare, Roma prova a vincere, ancora con un tiro da 3 di Giachetti, questa volta, impreciso. Così si va all’overtime. Anche nel supplementare si vivono le montagne russe: è ancora Bonacini a realizzare dal pitturato i primi punti (86-84) per Ravenna che vola in testa e arriva a condurre sino al 92-88, grazie ad un libero (su due) di Anthony. Roma però non ci sta e va a -2 con Givens, prima dell’errore da 3 di Oxilia. Ancora Jacopo Giachetti si erge a killer di Ravenna, pareggiando sul 92-92 dopo aver realizzato due tiri liberi per il quinto fallo di Oxilia. Ravenna ha la palla in mano ma mancano 4 secondi allo spettro del secondo supplementare: Musso però realizza da 3 per il 95-92. Il capitano subisce anche fallo da Givens e sbaglia il libero, ma la festa è già cominciata. In realtà Ravenna avrebbe anche potuto chiudere la gara senza supplementari. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo i romagnoli sembrano spazzare via la resistenza romana, segnando 27 punti e andando all’intervallo lungo sul +11, vantaggio che aumenta a fine terzo periodo: 67-52. Nella quarta frazione, però Roma riapre tutto con 32 punti a fronte dei soli 17 di Ravenna. Ma per fortuna ci pensa Musso a salvare capra e cavoli.

Ugo Bentivogli