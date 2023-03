Superate le qualifiche per la fase Gold

Il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima sarà rappresentato da molti suoi atleti nei prossimi Campionati Italiani e nei Campionati Gold, grazie alle ottime prestazioni ottenute nelle gare di qualificazione a Montesilvano nella Seconda Prova Assoluti Spada Zona 2. Matteo Galassi (Gruppo Sportivo Carabinieri) ha centrato la qualificazione al Campionato Italiano Assoluti classificandosi terzo. Qualifica anche per Edoardo Dell’Accio (foto) arrivato trentesimo in gara. Hanno ottenuto il pass per il Campionato Italiano Gold, Enrico De Pol e Matteo Rossi . In ambito femminile, Beatrice Fava si è qualificata per i Campionati Italiani Assoluti Gold arrivando 52esima. A Salsomaggiore nella seconda prova di qualificazione Cadetti e Giovani. Pass conquistato con tanto di promozione di categoria per Brando Foschini nei Campionati Italiani di Categoria Cadetti. Qualificati al Campionato Italiano Galassi (Giovani), Enrico De Pol, Matteo Rossi, Edoardo Dell’Accio, Giada Russo e Beatrice Fava.