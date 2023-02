SuperBike pronta al via Evan Bros ci riprova

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA)

Tutto è pronto per il grande inizio: giù le visiere e rombano i motori per la prima tappa del Mondiale SuperBike 2023 che oggi scatta dall’altra parte del mondo, sull’iconico circuito di Phillip Island in Australia.

Tanta Ravenna tra i grandi protagonisti della classe intermedia, la SuperSport Next Generation, dallo scorso anno non più solo riservata alle moto con 600 cc di cilindrata ma, con alcune limitazioni, anche a quelle superiori, sino a sfiorare i 1.000 della SuperBike.

La scuderia ravennate Evan Bros si affida ancora alla vecchia Yamaha R6 con la quale ha ottenuto due titoli e due secondi posti negli ultimi quattro campionati del Mondo. Nuovo, tuttavia, il pilota: Andrea Mantovani, di Migliarino, alla sua prima esperienza su queste moto. Ravennate anche uno dei possibili grandi protagonisti, ovvero Federico Caricasulo, che ha chiuso alla grandissima il 2022 e si appresta a vivere una stagione da sicuro protagonista sulla Ducati Panigale V2 di Althea Racing, scuderia con la quale ha corso anche nel passato campionato. Martedì si sono conclusi gli ultimissimi test, tenuti sul circuito australiano dove oggi inizierà la corsa ufficiale al titolo.

La due giorni di Phillip Island è stata positiva per Evan Bros e Andrea Mantovani, in grado di progredire con costanza su un tracciato per lui del tutto sconosciuto. Il primo giorno di test ha percorso 58 giri e, pur non riuscendo a migliorare il proprio crono tra la prima e la seconda sessione, ha conquistato l’11ª piazza, a pochi decimi dalla top ten. Martedì è proseguito il lavoro pianificato in precedenza: nonostante una scivolata senza conseguenze alla curva 12, Mantovani ha compiuto 48 giri, ottenendo la 13ª posizione, la stessa conquistata nella classifica combinata della due giorni nella quale ha ottenuto come miglior crono 1’34’’514.

Meglio è andata a Caricasulo che ha chiuso con il sesto tempo (1’34’’073. Netto il dominio di Nicolò Bulega, sulla Ducati ufficiale (1’33’’111) ma anche dell’altro romagnolo, il riminese Stefano Manzi (1’33’’277) che ha ereditato la Yamaha della scuderia olandese Ten Kate dal campione del mondo Dominique Aegerter, salito in SuperBike. Soddisfatto il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "Concludiamo il precampionato con il sorriso. Non è facile debuttare su un tracciato come Phillip Island, ma Mantovani ha senza dubbio svolto un ottimo lavoro. Come previsto ci siamo mossi con l’obiettivo di migliorare gradualmente, ed è quello che abbiamo fatto. Ora ci attende il primo fine settimana della stagione, in vista del quale possiamo essere fiduciosi".

Ugo Bentivogli