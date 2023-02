Superbowl, le regole le spiegano i Roosters

Il Superbowl è l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti e nel mondo intero. La finalissima del campionato professionistico Nfl è ricchissima di tradizioni, personaggi, investimenti milionari, episodi leggendari. Un po’ difficile, per gli europei, entrare nel vivo di queste sensibilità ’Made in Usa’ ma, anche in Romagna, c’è qualcuno che questi temi li conosce bene ed è pronto a trasmetterli a quanti vogliono appassionarsi a questa disciplina. Si tratta dei Roosters Romagna, esperienza che nasce dall’unione della ormai gloriosa tradizione dei Chiefs Ravenna (fondati nel 1984, con 7 campionati di massima categoria al proprio attivo) e dei Broncos Faenza (progetto, viceversa, con pochi anni di vita).

La formazione ha vinto nella primavera scorsa il campionato di Terza Categoria, con un emozionante episodio finale ed è in piena preparazione per il campionato di Seconda, che comincia proprio allo spegnersi del campionato Nfl, logico faro per l’attività di football americano in tutto il mondo. I giocatori, lo staff, i tifosi dei Roosters si troveranno, nella tarda serata di oggi, al ’Lowengrube’ (via Manlio Travaglini, 37, nei pressi del Pala de Andrè), per cenare insieme, con un caffè (o anche due) d’obbligo a fine pasto, se si vorrà sostenere la lunga notte del Superbowl. Si gioca infatti a Glendale Arizona fra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs e il fuso orario (8 ore) sarà spietato: collegamento Rai a mezzanotte, calcio d’inizio alla mezza e via ad uno show che non comprende solo la partita, ma che è infarcito di elementi di spettacolo (nell’half time canterà Rihanna) e che accompagnerà i fedelissimi della palla ovale americana fino a mattina.

I Roosters saranno a disposizione degli avventori occasionali per spiegare regole (come in tutti gli sport americani ce ne sono in abbondanza, anche di astruse) e raccontare retroscena poco noti fuori dagli Usa (come la numerazione in cifre romane e il grande parlare che si fa dell’etnia afroamericana di entrambi i quarterback).

L’iniziativa del Lowengrube nasce sulla scia di quanto si fa a Bologna da diversi anni e rende l’idea di come il mondo del football tenti di rimanere unito e propositivo nei confronti di potenziali nuovi appassionati. A Ravenna si tiferà solo per lo spettacolo e ’vinca il migliore’? Non proprio. Negli Anni Ottanta i pionieri del football ravennate cercarono, nel panorama americano, una squadra che avesse i colori giallorossi della nostra città e la trovarono proprio nella franchigia di Kansas City, da cui mutuarono il nome Chiefs, facendo partire la lunga avventura sportiva che dura, con alterne fortune ma con gli stessi colori, da quasi quarant’anni.

