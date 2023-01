S.Zaccaria secondo

Non riesce il sorpasso, nel girone M di Seconda, al San Zaccaria che pareggia 0-0 col San Pancrazio, pur sapendo già il risultato della rivale Edelweiss, fermata sul punteggio (1-1) dal Modigliana: anzi, è stata la capolista a pareggiare al 27’ st con la 9ª rete stagionale del sempiterno Brandino. Non guadagna sulla prima neppure il Low Street Ponte Nuovo, staccato ancora di 7 punti dopo il rocambolesco 3-3 col Fornace Zarattini, cui non basta una tripletta di Sassi e neppure il momentaneo 3-2 a 5’ dal termine, poi pareggiato dalla marcatura, in pieno recupero e su rigore, di Pirazzoli. Tra le big vince solo il Palazzuolo (1-0) che espunga il campo del Vecchiazzano con un gol a metà ripresa di Orlandi. Vittoria fondamentale del Brisighella: 2-1 al fanalino di coda San Potito, sempre più lontano dalla salvezza. Nel girone I vince di misura (1-0) la capolista Dozzese, che batte la Juvenilia e si conferma in vetta. Non perde il passo il Bagnara, vittorioso (1-0) a Bologna contro l’Atletico Mazzini: decisiva a inizio ripresa la rete di Michele Marocchi che consente ai ravennati di restare in scia. Non ce la fanno, invece, le altre due formazioni ravennati del girone: Il Borgo Tuliero è regolato 2-0 dall’Ozzano Claterna ora quinto in classifica e in piena corsa per conquistare i playoff.

Battuto anche il Real Faenza (1-2) superato in casa dal finalino di coda Stella Azzurra. Classifiche Seconda Categoria (14ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 36; S. Zaccaria 35; Low Street 29; Modigliana 25; Palazzuolo 24; Godo, F. Zarattini 22; P. Fuori 16; Vecchiazzano 15; Lugo 14; Gs Romagna, S. Pancrazio 12; Brisighella 10; S. Potito 6. Girone I: Dozzese 38; T. Pedagna 32; Bagnara 29; R. Faenza 24; O. Claterna 21; Jcr Juvenilia 20; Sp. Pianorese 18; Murri, Sp. Valsanterno 16; C. Guelfo 14; St. Azzurra, B. Tuliero 12; S. Lazzaro, Atl. Mazzini 11.

u.b.