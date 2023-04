Taekwondo, Sciuto bronzo in Austria

Kevin Sciuto, atleta del Taekwondo Ravenna, ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria -55 kg all’Open G1 di Innsbruck a cui hanno partecipato oltre 1100 atleti provenienti da tutto il mondo. L’atleta ravennate, in trasferta col Maestro Vincenzo Sciuto, dopo aver sconfitto ai sedicesimi lo Svizzero Muller Fynn per 2 round a zero, si è imposto agli ottavi contro il Tedesco Nalmpantis Vasileios vincendo con lo stesso punteggio. Nei quarti ha incontrato l’italiano Riccardo Pastore Riccardo, atleta plurimedagliato, battendolo 2 round a 1, ma ha perso in seminale contro il campione italiano in carica Ludovico Iurlaro, conquistando comunque una prestigiosa medaglia di bronzo che gli permette di acquisire punti nel ranking olimpico. Il prossimo impegno a Riccione per un interregionale il 6 e 7 maggio.