Tafa, subito in campo da titolare con Crema

"L’obiettivo sono i playoff". Parola di Shaqir Tafa, difensore venticinquenne, che mercoledì è stato ingaggiato dal Ravenna e che domani, nel match casalingo al Benelli contro il Crema (fischio d’inizio alle 14.30), debutterà al centro del reparto arretrato giallorosso. Il giocatore italo albanese, arrivato dopo aver rescisso il contratto con la Recanatese, ha mostrato di avere le idee chiarissime e, anzi, si è sbilanciato con una dichiarazione finalmente ambiziosa, che dà un po’ la carica a tutto l’ambiente. Evidentemente, Ravenna non è un ripiego per l’ex difensore di Cuneo, Sicula Leonzio e Piacenza, e anche dell’under 21 albanese, ma un occasione, da sfruttare al meglio. Per il match di domani si profila subito una maglia da titolare, anche perché la ‘temperatura’ dell’infermeria recita sempre -7, con Boccardi, Tabanelli, Spinosa, Lussignoli, Pipicella, Rinaldi e D’Orsi ai box. Il contemporaneo ingaggio di Nicolò Milani consentirà a mister Gadda di avere una alternativa in più in quota over nel reparto arretrato. Tafa arriva dai professionisti, dove ha giocato complessivamente 59 gare; quali sono le caratteristiche che i tifosi del Ravenna dovranno aspettarsi di vedere?

"I tifosi e gli sportivi del Ravenna si devono aspettare un giocatore che darà tutto per questa maglia, perché conosco bene l’importanza e il blasone di questa piazza. Ho voluto fortemente sposare questo progetto e sono contenti essere a Ravenna", risponde il neo-acquisto giallorosso, che racconta poi quale è stato il suo approccio con la nuova realtà dopo i primi allenamenti. "Ho già avuto modo di conoscere i nuovi compagni, così come mister Gadda e tutto lo staff, compreso il direttore Grammatica. Ho incontrato persone molto serie e determinate, che sanno quello che vogliono. L’impressione è stata ottima, fin dal primo istante. Siamo già tutti molto carichi e proiettati alla partita di domani contro il Crema".

Una nuova realtà, nuovi rapporti umani e un equilibrio tecnico-tattico da trovare. "Di questo gruppo conoscevo già Tabanelli, Capece e Guidone, tutti giocatori che ho affrontato da avversari – racconta il difensore –. Sono giocatori di grande spessore, che hanno militato in categorie superiori e che sono dotati di qualità molto importanti, come del resto tutti gli altri componenti della rosa. Sarà un piacere giocare con loro". Il Ravenna, pur ridotto ai minimi termini dagli infortuni, è reduce da 4 risultati utili consecutivi, ma, nello specifico, anche da 2 pareggi contro Aglianese e Fanfulla, che avrebbero potuto essere... vittorie. Quale sarà la chiave per fare risultato contro il Crema? "La determinazione e la voglia di portare a casa i 3 punti, perché, ora come non mai, sono importanti e hanno un peso specifico rilevantissimo nell’economia della scalata ai playoff a cui dobbiamo prepararci".