Tarlazzi e Lanzoni, che talenti Primi successi per i due Under 12

Il Tennis club Faenza sta mettendo in luce due giovani allievi U12 con importanti risultati. Nei giorni scorsi, dopo aver vinto la Coppa delle viole allo Zavaglia di Ravenna, Diego Tarlazzi ha vinto anche il torneo macroarea di Verona, sia nel singolo, sia nel doppio (in coppia con Pietro Tombari). Anche Emma Lanzoni ha raggiunto la finale nel torneo di Verona, dopo aver vinto il torneo Kinder di Marina di Massa, qualificandosi peraltro per il master nazionale a Roma di fine luglio. Questi risultati, negli obiettivi del Ct manfredo, rientrano in un più ampio piano quadriennale con l’obiettivo di riuscire ad avere giocatori di livello nazionale. "Poiché a Faenza c’è una grossa cultura tennistica – ha spiegato il ds Marcello Sportelli – vogliamo allargare la base per avere più ragazzi da far crescere nella nostra scuola addestramento tennis, portando poi nella scuola agonistica i più meritevoli e curando nei dettagli ogni aspetto del loro percorso agonistico". Emma Lanzoni, imolese, 12 anni a maggio, da oltre un anno si allena stabilmente sui campi di via Medaglie d’Oro, ed è preparata dai maestri Marco Poggi, Enrico Casadei ed Edoardo Pompei. Diego Tarlazzi, che compirà 12 anni a luglio, è nato invece a Lugo, dov’è cresciuto al Ct Lugo sotto i primi insegnamenti del maestro Nicholas Contavalli. Oggi si allena a Faenza, seguito dai maestri Edoardo Pompei e Marco Poggi.