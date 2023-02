Team Romagna Judo e Village Ravenna Quattro finiscono sul podio al Grand Prix

Buoni risultati per le squadre ravennati alla 34esima edizione del Grand Prix nazionale Junior e Senior tenutosi nello scorso fine settimana a Vittorio Veneto dove erano impegnati oltre duemila atleti. Il Team Romagna Judo era rappresentato dalla giovane atleta Giulia Dollaku nella categoria esordienti B 48 Kg che ha conquistano dopo numerosi incontri la medaglia di bronzo. Un ottimo risultato che ha riempito d’orgoglio i suoi allenatori. Il CS Village Ravenna ha invece visto Michele Fabbri nella categoria 66 kg farsi valere contro atleti più esperti nonostante fosse al primo anno in categoria, mentre Michela Cicchetti nei 57 kg è stata messa ko da un infortunio. Sono usciti nei turni preliminari Erik Sangiorgi e Simone Rustignoli. Martina Conficconi è arrivata seconda nella categoria esordienti B fino a 40 kg; terzo posto per gli esordienti A Lauren Allushai (60kg), Kevin Canale (45kg) e Uesli Peposhi (55kg). Buone prestazioni ma senza la gioia del podio per Davide Tufariello, Egor Coromo, Tommaso Ceretta, Omar Dammak, Stephanie Zizzamia, Olexander Horobiovsky, Filippo Belletti, Raul Damiani e Cristian Mihaescu.