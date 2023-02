Tegola per l’OraSì: Bartoli out due settimane

Cattive notizie dall’infermeria giallorossa. Vittorio Bartoli sarà costretto a portare il tutore sulla mano destra per due settimane saltando così la partita di domenica con la Fortitudo Bologna al Pala De André e, probabilmente, anche quella successiva con Mantova alla Grana Padano Arena. Due gare importantissime per l’OraSì nella corsa alla salvezza. Bartoli si è infortunato a un dito domenica scorsa a Udine dopo meno di 4 minuti e ha dovuto guardare dalla panchina il resto della partita, sostituito nelle rotazioni dal giovane Onojaife. A questo punto nel settore lunghi le scelte per Lotesoriere sono obbligate, avendo soltanto Petrovic, Vrankic e Onojaife a disposizione oltre al jolly Oxilia. Oltre alla defezione di Bartoli, l’OraSì dovrà far fronte a un pericolo in più poiché la Fortitudo ha appena perfezionato l’ingaggio del centro Francesco Candussi il quale andrà a sostituire il deludente Davis. Candussi è un 2.11 classe ‘94 che ha una lunga esperienza nella categoria e icon coach Dalmonte il quale lo aveva già allenato a Verona. Potrebbe esordire proprio al Pala De André. Intanto da Ferrara giungono notizie moderatamente ottimistiche sulla possibilità del club estense di finire la stagione. Pare che l’amministrazione cittadina si sia incaricata di reperire nuovi sponsor. Una buona notizia anche per l’OraSì che potrebbe così mantenere i 4 punti ottenuti con gli estensi.