Tennis, Alex Fabbri primo negli Over 45

Si è concluso il torneo nazionale Veterani, evento disputatosi al Circolo Tennis di Cervia, che prevedeva quattro tabelloni, tre maschili, l’Over 45, Over 55 e Over 65 ed il Ladies 40, per un montepremi complessivo di 450 euro. Nell’Over 45 (foto) successo di Alex Fabbri in finale su Giovanni Farolfi nel derby del Ct Bagnacavallo per 6-0, 6-1. Nell’Over 55 si è imposto Federico Valentini (Reale Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma) che in finale ha regolato Mattia Foschi (Polisportiva 2000 Cervia) per 6-3, 7-6. Nell’Over 65 finale tra i primi due del seeding, Vincenzo Piazza (Sporting Club Sassuolo) ed Antonio Ajuti (Polisportiva Pontelungo Bologna). Successo di Vincenzo Piazza nel match-clou per 6-3, 6-2. Ladies 40: Paola Menozzi (Ct Albinea) ha battuto in finale 6-4, 6-0 la ravennate Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia).