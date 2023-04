Tennis Club Faenza ancora imbattuto

Il Tennis Club Faenza cala il tris, vincendo la terza partita nel campionato regionale di Serie C maschile, restando così in vetta a punteggio pieno. La squadra capitanata da Edoardo Pompei ha superato domenica scorsa in trasferta la Virtus Bologna per 5-1. Nei singoli, vittorie per Pompei su Parigi 6-1 2-6 6-4, per Bandini su Mayele 6-3 6-0 e per Falconi su Fiocchi 1-6 6-3 7-5. Botticelli è invece incappato in una giornata storta contro Tommesani, contro il quale è uscito battuto 1-6 3-6. A senso unico i due doppi a favore dei faentino: PompeiBotticelli hanno prevalso su ParigiMayele 6-3 6-3, BandiniBosi hanno superato CaroliOrlandini 6-3 6-1. Domenica i manfredi ospiteranno sui propri campi il Ct Cervia nell’ultima e decisiva giornata della prima fase, avendo comunque due risultati utili su tre per aggiudicarsi il girone: la vittoria ed il pareggio. "Ma noi andremo in campo per vincere", assicura Pompei.