Tennis Club Faenza, buona la prima

Agevole esordio, in serie C maschile, per la prima squadra del Tennis Club Faenza: 6-0 il risultato casalingo contro il Tennis Decima (di San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna), arrivato sui campi di via Medaglie d’Oro senza particolari velleità.

Ai primi due facili singolari di Mattia Bandini e Giacomo Botticelli (rispettivamente 6-1 6-2 a Rusticelli e 6-1 6-0 ad Azzollini), hanno però fatto contrasto le altre due combattute vittorie di Edoardo Pompei, 6-4 6-0 a Melloni, e soprattutto quella di Andrea Bosi contro Lamberti per 3-6 7-5 6-0. Facili i successi nei doppi delle coppie faentine formate da Pompei - Botticelli (6-2 6-0) e da Romeo Falconi - Bandini (6-2 6-2). Domenica prossima la squadra faentina osserverà il proprio turno di riposo, per poi riprendere il campionato domenica 2 aprile, in trasferta contro il Circolo Tennis Conselice.