Tennis Club Faenza, domenica esordio in campionato La prima è con San Matteo

Inizia questa domenica il campionato regionale di serie C maschile di tennis, con la squadra del Tc Faenza che esordirà in casa, ospitando sui campi di via Medaglie d’Oro alle 9 il Tennis Decima di San Matteo della Decima (Bologna).

"Partiamo con l’ambizione minima di arrivare ai playoff – spiega Enrico Casadei (2.8 di categoria) –. Nel nostro girone, Virtus Bologna e Ct Cervia sembrano insieme a noi le più accreditate per i due posti disponibili per i playoff e sarà una bella lotta. Per la prima fase ci mancherà sicuramente Leonardo Fabbri (2.6), uno dei nostri giocatori di punta, ma la squadra pensiamo possa sopperire alla sua assenza. L’ossatura rimane quella dello scorso anno, con il maestro e capitano Edoardo Pompei (2.5) a guidare il team. Un anno di esperienza in più l’avranno Mattia Bandini (2.7) ed Andrea Bosi (3.1) e a completare la squadra ci sarà Romeo Falconi (2.7), al secondo anno con noi, e Giacomo Botticelli (2.8) di Cesenatico".

Dopo l’esordio casalingo, i faentini affronteranno due trasferte consecutive, domenica 2 aprile sui campi del Ct Conselice e domenica 16 aprile a Bologna contro la Virtus, poi chiuderanno la prima fase domenica 23 aprile in casa contro il Ct Cervia.

La prime due classificate del girone accederanno ai playoff regionali, in programma domenica 7 e domenica 14 maggio, che stabiliranno le cinque squadre qualificate al tabellone nazionale per la promozione alla serie B2. Quarta e quinta classificata al termine della stagione, invece, disputeranno i playout.