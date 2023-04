Tennis Faenza ancora vincente

Seconda partita e secondo successo facile per il Tennis Club Faenza nel campionato di Serie C maschile. Domenica i faentini capitanati da Edoardo Pompei hanno vinto sui campi del Ct Conselice 6-0. Questi i risultati nei singolari: Pompei-Raimondi 6-0 6-1, Bandini-Raimondi 6-0 6-0, Falconi-Ancarani 6-2 6-1, Botticelli-Bassi 6-0 6-1. I doppi: Pompei-Falconi Bassi-Ancarani 6-0 6-2, Bandini-Bosi Raimondi-Raimondi 6-1 7-5. Il Tennis Club Faenza è stato favorito anche dalla mancanza del numero uno dei conselicesi. Tutti i match sono stati piuttosto semplici, a parte il secondo set del doppio Bandini-Bosi, dove si sono un po’ complicati la vita. "Vittoria agevole, che ci aspettavamo – dice il capitano Pompei –. Ora siamo pronti per le due sfide più complicate del girone, contro la Virtus Bologna e Milano Marittima, che decideranno la classifica finale del girone dove ambiamo al primo posto".