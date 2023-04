Tennis, Faenza chiude prima il girone con appena una sconfitta

Nella prima fase della serie C maschile regionale di tennis, la squadra del Tc Faenza non ha trovato rivali. La formazione biancazzurra ha ottenuto infatti 23 vittorie su 24, chiudendo nettamente il proprio girone al 1° posto. Nell’ultima giornata della prima fase, sui campi di via Medaglie d’Oro, la squadra capitanata da Edoardo Pompei, ha battuto a mani basse anche il Circolo Tennis Cervia per 6-0. Nei singolari, c’è stato equilibrio nel match che ha visto protagonista Bandini, 3-6 6-1 7-6 su Schuett. Tutto facile invece per Botticelli (6-1 6-0 su Mazzavillani), Bosi (6-0 6-2 su Ridolfi) e Pompei (6-2 6-2 su Castelvetro). Nei doppi, PompeiBotticelli hanno avuto la meglio su CastelvetroMazzavillani 6-3 6-4, mentre BosiFalconi hanno faticato per superare SchuettRidolfi 3-6 7-5 10-7. A questo punto, il Tc Faenza entra nel tabellone dei playoff come testa di serie. La squadra manfreda dovrebbe essere ammessa direttamente al 2° turno. E, in caso di successo, verrà ammessa al tabellone finale nazionale per la promozione in B2.