Tennis Massa è pronta. Domani il via all’A1

Il Circolo Tennis Massa Lombarda è pronto a farsi valere in serie A1 dopo l’anno di purgatorio vissuto in A2. Il campionato scatterà domani e vedrà i ravennati debuttare sui campi dell’Oremplast Arena contro il Tc Rungg Sudtirol (il primo incontro è alle 10). Sette giorni più tardi ci sarà la trasferta a Firenze per affrontare il Match Ball e poi domenica 22 ottobre la sfida interna contro i campioni d’Italia del team toscano del Tc Sinalunga.

Poi ci sarà la fase di ritorno che si aprirà domenica 29 ottobre ad Appiano, seguita domenica 12 novembre dalla sfida a Massa Lombarda con il Match Ball Firenze e il 19 novembre dall’impegno esterno a Sinalunga. La prima di ciascun gruppo accede ai playoff scudetto, la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte disputano i playout salvezza. "Si tratta di una prima volta per me e dunque un grande onore e anche un’emozione – ha sottolineato Giorgio Errani, eletto presidente a giugno –. La partecipazione a questo campionato di vertice è qualcosa di ormai consolidato per la nostra realtà avendolo disputato per sei anni di fila. Ed è proprio per questo che nel progetto del nuovo consiglio direttivo una delle priorità è il rilancio della nostra scuola tennis e agonistica, con l’obiettivo di portarle a un livello consono a un club che gioca in A1. Proprio per questo abbiamo deciso di cambiare lo staff tecnico".

La squadra capitanata da Michele Montalbini si presenta con un organico sempre all’insegna della linea verde. Confermati dunque il 21enne Giulio Zeppieri (n.129 del ranking mondiale) e Francesco Forti (n.354 Atp), 24enne di Cesenatico, ma anche i ‘vivaio’ Lorenzo Rottoli (2.1, classe 2002), Marco Cinotti (2.3, 19 anni) e Alessio De Bernardis (2.6, nato nel 2000) e il 22enne Giacomo Dambrosi (2.3). In rosa anche l’under 16 Pietro Ricci (2.7) e l’under 14 Matteo Ceppi (3.1). A questi si aggiungono il 34enne portoghese Joao Sousa (attualmente n.285 della classifica mondiale) e lo sloveno Blaz Kavcic, ricordando comunque che può essere schierato un solo straniero ad incontro intersociale. Completano l’elenco il 2.8 Ronny Capra, Luca Degiovanni (3.1), Enej Bonin (3.4) e Nicola Gualanduzzi (4.1).