Tennis Un pareggio per il ct Massa Lombarda

È iniziata con un pareggio casalingo l’avventura del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile. La squadra romagnola, nella giornata di apertura del girone 3 ha chiuso sul 3-3 il confronto con il Tc Rungg Sudtirol sui campi dell’Oremplast Arena. Per la formazione capitanata da Michele Montalbini ha colto un bel successo Lorenzo Rottoli (classe 2002), impostosi in rimonta su Alexander Weis (n.287 Atp), così come il 36enne sloveno Blaz Kavcic, che ha battuto in due set il tedesco Elmar Ejupovic (n.338 della classifica mondiale). Grande equilibrio nella sfida romagnola tra Francesco Forti (n.347 Atp) e Federico Gaio (n.214 Atp), con il faentino tesserato per il club altoatesino bravo a prevalare alla distanza. Niente da fare per il 19enne Marco Cinotti contro Maximilian Figl. La situazione di parità si è protratta anche dopo i doppi con affermazione del duo De Bernardis-Kavcic per i romagnoli e di Bortolotti-Gaio per il Rungg su Forti-Rottoli.