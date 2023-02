In attesa del recupero della 15ª giornata, in programma domani, si è consumato il turno di Terza, scoppiettante come sempre nel girone A: la capolista – ma con una gara in più – Stella Rossa batte soffrendo 3-2 il Vatra e mantiene 3 punti di vantaggio sul Marina che supera (2-1) i Coyotes a domicilio: decisiva la rete nel finale di Andrea Dirani. Perde il passo l’Only Sport Alfonsine, costretto a pari (1-1) nel derby di Mezzano. A braccetto al quinto posto in classifica Compagnia dell’Albero e Porto Corsini, entrambe a valanga rispettivamente su Saline Romagna (5-0) e Lectron San Lorenzo (8-0). Nel girone B, prosegue il dominio dell’imbattuto Vita, travolgente 6-0 su Ulisse&Penelope grazie alle doppiette di Dalmonte e Spada. Non sbaglia un colpo neppure la Real Voltanese che vince sempre 6-0 sul Biancanigo con la doppietta di Carmine Sorrentino, capocannoniere del girone con 14 gol. Risultati Terza Categoria, 19ª giornata. Girone A: C. Albero-Saline Romagna 5-0, Coyotes-Marina 1-2, Giovecca-E. Mattei 1-2, J. Cervia-Atlas 4-3, Lectron-P. Corsini 0-8, Mezzano-Only Sp. Alfonsine 1-1, St. Rossa-Vatra 3-2. Classifica: St. Rossa 50; Marina 47; Only Sport Alf. 44; Mezzano 40; P. Corsini, C. Albero 31; E. Mattei 26; Coyotes 24; J. Cervia 24; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 9; Lectron 8; Saline Romagna 6. Girone B: Bisanzio-Marradese 4-1, Bizzuno-Pol. Camerlona 0-8, M. Bubano-C. Erika 2-3, Prada-P. Marina 2-2, R. Voltanese-Biancanigo 6-0, Villanova-P. L. Reda 0-0, Vita-Ulisse&Penelope 6-0. Classifica: Vita 49; R. Voltanese 43; C. Erika 41; P. Marina 40; P. L. Reda 36; Villanova 32; Bizzuno 23; Pol. Camerlona, Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 21; Prada 20; Biancanigo 12; Bisanzio 6; Marradese 3.

u.b.