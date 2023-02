Vincono le prime quattro, nel girone A di Terza e scavano un solco praticamente incolmabile tra loro e le altre formazioni. Marina e Stella Rossa, le due capoclassifica, vincono con un identico 2-0 rispettivamente contro Lectron e Cral Mattei. Non perde colpi l’Only Sport grazie a Denis (20 gol per lui) e Andrea Placci grazie ai quali gli alfonsinesi battono 2-1 il Cervia. Bene anche il Mezzano, 1-0 a Porto Corsini grazie a Camara. Nel girone B prosegue la marcia del Vita che batte il Bisanzio 10-0, grazie alle triplette di Salazar e Cembali: i faentini allungano in classifica visto il pari (1-1) del Punta Marina col Bizzuno. Ora la seconda forza (a -6) è la Real Voltanese, vittoriosa 3-0 con Ulisse&Penelope con Assef (2 reti) e al 12º gol di Babacar Sall. Risultati Terza Categoria, 18ª giornata. Girone A: Atlas-C. Albero 1-3, E. Mattei-St. Rossa 0-2, Giovecca-Coyotes 1-1, Marina-Lectron 2-0, Only Sp. Alfonsine-J. Cervia 2-1, P. Corsini-Mezzano 0-1, Vatra-Saline Romagna 1-0. Classifica: St. Rossa, Marina 44; Only Sport Alf. 43; Mezzano 39; P. Corsini, C. Albero 28; Coyotes 24; E. Mattei 23; J. Cervia 21; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 9; Lectron 8; Saline Romagna 6. Girone B: Biancanigo-C. Erika 0-1, Marradese-Prada 2-2, Pol. Camerlona-Villanova 1-4, P. L. Reda-M. Bubano 1-1, P. Marina-Bizzuno 1-1, Ulisse&Penelope-R. Voltanese 0-3, Vita-Bisanzio 10-0. Classifica: Vita 46; R. Voltanese 40; P. Marina 39; C. Erika 38; P. L. Reda 35; Villanova 31; Bizzuno 23; Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 21; Pol. Camerlona, Prada 19; Biancanigo 12; Bisanzio, Marradese 3.

u.b.