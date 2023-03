Torna già in campo questa sera la Terza Categoria per il recupero della 15ª giornata di campionato, non disputata prima il 22 gennaio poi mercoledì scorso, 1 marzo. Nel girone A non gioca la capolista Stella Rossa, che ha anticipato (e vinto 3-2) 15 giorni fa la sua partita in casa dello Junior Cervia. Sarà il Marina, dunque, a cercare la vittoria per raggiungere la formazione di Casal Borsetti in testa al torneo. L’impegno degli adriatici non è di quelli impossibili: arriva, infatti, al "Sirotti" il Vatra quartultimo ma ancora in lizza per i playoff. Nel girone B, invece tutte le gare si giocano oggi e la capolista Vita ospita il Mordano Bubano con l’intento di allungare sulle dirette concorrenti, tutte impegnate in trasferta: Real Voltanese e Centro Erika rispettivamente a Villanova di Bagnacavallo e Camerlona. Programma Terza Categoria, recupero 15ª giornata (ore 20,30). Girone A: Coyotes-Lectron (Campo Montanari, Santerno), E. Mattei-P. Corsini, Giovecca-C. Albero, Marina-Vatra. Già disputata: J. Cervia-St. Rossa 2-3.

Rinviate (15 marzo): Only Sp. Alfonsine-Saline Romagna e Atlas-Mezzano. Classifica: St. Rossa 53; Marina 50; Only Sport Alf. 47; Mezzano 40; C. Albero 34; P. Corsini 31; Coyotes 25; J. Cervia, E. Mattei 24; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 12; Lectron 11; Saline Romagna 9. Girone B: Bisanzio-Prada, Marradese-Biancanigo, Pol. Camerlona-C. Erika, P. L. Reda-Bizzuno (Campo Graziola, Faenza), Ulisse&Penelope-P. Marina, Villanova-R. Voltanese, Vita-M. Bubano. Classifica: Vita 52; R. Voltanese, C. Erika 44; P. Marina 43; P. L. Reda 37; Villanova 35; Ulisse&Penelope 25; Prada, Bizzuno 23; Pol. Camerlona 22; M. Bubano 21; Biancanigo 12; Bisanzio 6; Marradese 3.

u.b.