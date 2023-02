Il girone A di Terza è sicuramente il più lottato, spettacolare e appassionante degli ultimi anni, con quattro squadre in grado di ottenere la promozione in Seconda e continui cambi al vertice. Il big match di giornata ha visto la capolista Marina cadere 2-0 (doppietta di Vaccaro) nel derby adriatico con la Stella Rossa che così l’affianca al primo posto con 41 punti. Non ne approfitta, però, l’Only Sport Alfonsine che resta a 40 punti per la sconfitta, inaspettata, rimediata coi Coyotes (4-2) malgrado il 19º gol stagionale del capocannoniere Denis Placci.

Nel girone B, invece, prosegue la marcia regolare del Vita che espugna 6-0 Bizzuno e resta a +5 sul Punta Marina, a sua volta vittorioso 2-1 a Lavezzola col Centro Erika nella sfida delle seconde.

Risultati Terza Categoria, 18ª giornata. Girone A: C. Albero-Vatra 2-2, Coyotes-Only Sp. Alfonsine 4-2, J. Cervia-E. Mattei 1-2, Lectron-Atlas 2-2, Mezzano-Giovecca 2-2, St. Rossa-Marina 2-0, Saline Romagna-P. Corsini 0-2. Classifica: St. Rossa, Marina 41; Only Sport Alf. 40; Mezzano 36; P. Corsini 28; C. Albero 25; Coyotes, E. Mattei 23; J. Cervia 21; Atlas 20; Vatra 14; Lectron, Giovecca 8; Saline Romagna 6. Girone B: Bisanzio-Pol. Camerlona 1-4, C. Erika-P. Marina 1-2, Bizzuno-Vita 0-6, M. Bubano-Biancanigo 1-1, Prada-P. L. Reda 1-1, R. Voltanese-Marradese 5-0, Villanova-Ulisse&Penelope 4-3. Classifica: Vita 43; P. Marina 38; R. Voltanese 37; C. Erika 35; P. L. Reda 34; Villanova 28; Bizzuno 23; Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 20; Pol. Camerlona 19; Prada 18; Biancanigo 13; Bisanzio 3; Marradese 2.

