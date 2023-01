Terza Categoria, il Marina nuova regina

C’è una nuova capolista, nel girone A di Terza. Infatti il Marina vince in rimonta 2-1 – di Sberlati il gol decisivo – in casa della Compagnia dell’Albero e vola al comando, approfittando della sconfitta dell’Only Sport Alfonsine (1-0) a Casal Borsetti per mano della Stella Rossa, cui basta la rete di Chelini a fine primo tempo. Con questo successo, anche gli adriatici tornano prepotentemente in corsa per il primo posto -ora distante 3 punti – l’unico che garantisce la promozione diretta in Seconda.

Nessuna sorpresa, invece, nel girone B. La capolista Vita batte 2-1 il Villanova a domicilio e vola a +5 in classifica sul Punta Marina, salito in seconda posizione dopo le battute d’arresto di Real Voltanese (0-0 col Camerlona) e, soprattutto, della Pro Loco Reda, battuta 1-0 a Lavezzola dal Centro Erika grazie al quinto gol (ma uno gli è stato tolto dal giudice sportivo) di Uladzislau Maroz.

Risultati Terza Categoria, 16ª giornata. Girone A: C. Albero-Marina 1-2, J. Cervia-Giovecca 0-0, Lectron-E. Mattei 3-4, Mezzano-Coyotes 3-2, P. Corsini-Vatra 1-0, St. Rossa-Only Sp. Alfonsine 1-0, Saline Romagna-Atlas 0-0.

Classifica: Marina 38; Only Sport Alf. 37; St. Rossa 35; Mezzano 32; P. Corsini 24; C. Albero 23; J. Cervia 21; E. Mattei 19; Atlas 18; Coyotes 17; Vatra 13; Lectron, Giovecca 7; Saline Romagna 6.

Girone B: C. Erika-P. L. Reda 1-0, Bizzuno-Bisanzio 1-0, M. Bubano-Marradese 2-1, Prada-Ulisse&Penelope 2-0, P. Marina-Biancanigo 4-2, R. Voltanese-Pol. Camerlona 0-0, Villanova-Vita 1-2. Classifica: Vita 39; P. Marina 34; R. Voltanese 33; P. L. Reda, C. Erika 32; Villanova, Bizzuno 22; M. Bubano, Ulisse&Penelope 19; Prada 16; Pol. Camerlona 15; Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.

