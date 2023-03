Terza Categoria Sprint del Marina

Si sta dipanando la matassa del girone A di Terza: il Marina sembra aver fatto un significativo passo avanti verso la promozione diretta. Gli adriatici espugnano il campo del Villaggio Anic, battendo 4-0 il Cral Mattei, grazie anche a una doppietta di Raponi. Non sa più vincere la Stella Rossa che cade in casa 0-1 per mano della Compagnia dell’Albero e scivola al terzo posto, superata dall’Only Sport, vittorioso 2-0, col 24º gol stagionale di Denis Placci, sull’Atlas. Così, a due giornate dal termine, al Marina – che ha 4 punti di vantaggio – basta vincere una delle gare rimanenti, Atlas o Mezzano, per conquistare la promozione.

Nel girone B, già promosso il Vita si lotta per i playoff con Prada (2-1 a Bizzuno) e Ulisse&Penelope (2-0 alla Marradese), entrambi vittoriosi, ora decisamente favoriti sulla Polisportiva Camerlona, staccata di 5 punti, dopo la sconfitta casalinga con la Pro Loco Reda.

Risultati Terza Categoria, 24ª giornata. Girone A: Coyotes-P. Corsini 3-1, E. Mattei-Marina 0-4, Giovecca-Vatra 1-1, J. Cervia-Saline Romagna 3-2, Mezzano-Lectron 3-2, Only Sp. Alfonsine-Atlas 2-0, St. Rossa-C. Albero 0-1. Classifica: Marina 60; Only Sport Alf. 57; St. Rossa 56; Mezzano 47; C. Albero 44; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Atlas 20; Vatra 18; Giovecca 13; Lectron, Saline Romagna 12.

Girone B: Bisanzio-P. Marina 1-2, Bizzuno-Prada 1-2, Pol. Camerlona-P. L. Reda 1-3, R. Voltanese-M. Bubano 1-0, Ulisse&Penelope-Marradese 2-0, Villanova-C. Erika 1-3, Vita-Biancanigo 2-1.

Classifica: Vita 64; R. Voltanese 54; C. Erika 52; P. Marina 49; P. L. Reda 46; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 32; Pol. Camerlona 27; Bizzuno, M. Bubano 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.