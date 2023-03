Terza Oggi quattro recuperi

Si giocano questa sera le quattro gare per completare il quadro dei recuperi, tre nel girone A e si rigioca Biancanigo-Bizzuno, gara a suo tempo viziata da errore tecnico. Nel girone A sono coinvolte le formazioni di alta classifica che devono provare ad accorciare il distacco dalla capolista Stella Rossa: il Maria gioca col Vatra e l’Only Sport Alfonsine ospita il Saline Romagna, ultimo in classifica. Recuperi Terza Categoria (ore 20,30). Girone A: Atlas-Mezzano, Marina-Vatra, Only Sp. Alfonsine-Saline Romagna. Classifica: St. Rossa 56; Marina 51; Only Sport Alf. 48; Mezzano, C. Albero 40; P. Corsini 34; E. Mattei 30; Coyotes 29; J. Cervia 27; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron 12; Saline Romagna 9. Girone B: Biancanigo-Bizzuno. Classifica: Vita 58; R. Voltanese 48; P. Marina, C. Erika 46; P. L. Reda 40; Villanova 38; Prada 29; Ulisse&Penelope 28; Pol. Camerlona 26; Bizzuno 23; M. Bubano 21; Biancanigo 15; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.