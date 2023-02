Testa-coda tra Marina e Saline L’Alfonsine vuole tornare in vetta

Tutte in campo, oggi, le squadre del girone A di Terza. In programma un insidioso testa-coda per la neocapolista Marina, chiamata alla prova casalinga contro il Saline Romagna, ultimo ma reduce da quattro partite utili consecutive – nelle prime 11 partite aveva sempre perso – compresa la prima vittoria in campionato. Vuol tornare al primo posto l’Only Sport Alfonsine, guidata dal capocannoniere Denis Placci (foto), e per farlo deve superare lo scoglio Lectron San Lorenzo. In cerca di conferme la Stella Rossa, ora a -3 dalla vetta e lanciatissima dopo aver sconfitto gli ex primatisti alfonsinesi. Oggi giocano a Giovecca, penultima. Big match nel girone B con la capolista Vita che al "Ragazzini" di Granarolo ospita la Real Voltanese, terza.

Programma Terza, 17ª giornata (14,30). Girone A: Atlas-P. Corsini, Coyotes-J. Cervia, E. Mattei-C. Albero, Giovecca-St. Rossa, Marina-Saline Romagna, Only Sp. Alfonsine-Lectron, Vatra-Mezzano. Classifica: Marina 38; Only Sport Alf. 37; St. Rossa 35; Mezzano 32; P. Corsini 24; C. Albero 23; J. Cervia 21; E. Mattei 19; Atlas 18; Coyotes 17; Vatra 13; Lectron, Giovecca 7; Saline Romagna 6. Girone B (domani): Bisanzio-Villanova, Marradese-C. Erika, Pol. Camerlona-Prada, P. L. Reda-P. Marina, Ulisse&Penelope-M. Bubano, Vita-R. Voltanese. Lunedì (ore 20,30): Biancanigo-Bizzuno. Classifica: Vita 39; P. Marina 34; R. Voltanese 33; P. L. Reda, C. Erika 32; Villanova, Bizzuno 22; M. Bubano, Ulisse&Penelope 19; Prada 16; Pol. Camerlona 15; Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.

u.b.