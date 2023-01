Testacoda fra Only Sport e Saline La Real Voltanese a Villanova

Maltempo permettendo, oggi si giocheranno praticamente tutte le gare del girone A di Terza Categoria. Unica eccezione la sfida tutta marittima tra Junior Cervia e Stella Rossa in programma domani. In programma al ’Brigata Cremona’ di Alfonsine la sfida tra i locali, primi della classe e le Saline Romagna, formazione all’ultimo posto della graduatoria ma reduce dalla sua prima vittoria in campionato.

Interessante il duello tra il capocannoniere, l’alfonsinese Denis Placci (16 gol) e la difesa più battuta (54 reti subite) del torneo. Il Marina, che insegue la capolista a 2 punti, ospita invece il Vatra del bomber Lamkja, 11 gol sino a ora. Domani, nel girone B, la solitaria capolista Vita – ora ha 4 punti sulla Real Voltanese – ospiterà il Mordano Bubano, nono in classifica mentre gli inseguitori andranno a Villanova, in lizza per un posto nei playoff, playoff che in questa stagione assegneranno alla vincitrice un posto privilegiato per i ripescaggi.

Il programma. Terza Categoria, 15ª giornata (ore 14,30). Girone A: Atlas-Mezzano, Coyotes-Lectron, E. Mattei-P. Corsini, Giovecca-C. Albero, Marina-Vatra, Only Sport Alfonsine-Saline Romagna. Domani: J. Cervia-St. Rossa.

Classifica: Only Sport Alfonsine 37; Marina 35; St. Rossa 32; Mezzano 29; C. Albero 23; P. Corsini 21; J. Cervia 20; Atlas, Coyotes 17; E. Mattei 16; Vatra 13; Lectron 7; Giovecca 3; Saline Romagna 5.

Girone B (domani): Bisanzio-Prada, Marradese-Biancanigo, Pol. Camerlona-C. Erika, P. L. Reda-Bizzuno, Ulisse&Penelope-P. Marina, Villanova-R. Voltanese, Vita-M. Bubano.

Classifica: Vita 36; R. Voltanese, P. L. Reda 32; P. Marina 31; C. Erika 29; Villanova 22; Ulisse&Penelope, Bizzuno 19; M. Bubano 16; Pol. Camerlona 14; Prada 13; Biancanigo 11; Bisanzio 3; Marradese 2.

