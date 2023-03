Tigers a Jesi in cerca di riscatto

La Legamberi Foods Romagna cerca riscatto a Jesi dove questa sera alle ore 18 affronterà la General Contractor in un match del 22° turno di campionato. Gli arancioneri, allenati da Gus Conti, sperano di mettere fine a una striscia negativa che li vede sconfitti da sei partite consecutive. Domenica scorsa contro l’Andrea Costa Imola ci sono andati molto vicini, uscendo però sconfitti 65-67 sul filo di lana. Di fronte si troveranno una General Contractor che naviga al settimo posto della classifica e che viene dal pesante ko subìto a Faenza (96-74). Squadra che segna oltre 78 punti a partita, la formazione marchigiana esprime le migliori percentuali del girone nel tiro da tre, di cui fa ampio uso: tira oltre 28 volte a partita, andando a segno col 37% di efficienza. Da due invece esprime un buonissimo 50%. Il rovescio della medaglia è che concede qualcosa in difesa, dove incassa 77.9 punti a partita. "Sappiamo che la salvezza è molto complicata – afferma coach Conti – ma finché la matematica non ci condanna abbiamo l’obbligo di crederci. Sono pieni gli annali di squadre che si sono salvate da condizioni disperate. Pensiamo quindi a una gara alla volta, perché abbiamo i mezzi per vincerne qualcuna. Pertanto andiamo a Jesi per giocare come se fosse una finale".

s.p.