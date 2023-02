Dopo la sconfitta interna con Fabriano, i Tigers di Gus Conti affrontano questa sera in trasferta la Goldengas Senigallia alle ore 18 con la speranza di mettere fine alla serie di tre sconfitte consecutive. Durante la settimana la società ha completato il mercato dal quale è arrivato l’ultimo pezzo del restyling della squadra. Si tratta di Tamani Georges, centro di origine camerunense classe 2002 che era in forza alla Virtus Pozzuoli e che andrà a completare la rotazione dei lunghi. Georges debutterà proprio a Senigallia. Le tigri romagnole si troveranno di fronte una squadra arrabbiata, che non vince da cinque partite e che è scivolata al decimo posto della classifica con 14 punti. Una squadra, la Goldengas Senigallia, che in casa ha traballato un po’, dal momento che ha vinto soltanto tre gare su otto dimostrando di giocare meglio in trasferta che tra le mura amiche. Arbitra la sfida la coppia composta da Simone Antimiani e Luca Ricci.

s.p.