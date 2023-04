Tigers a un passo dalla retrocessione

Potrebbe terminare stasera nelle Marche la breve avventura dei Tigers Romagna in serie B. I romagnoli sono ad una sconfitta dalla retrocessione in Interregionale e con tutta probabilità arriverà oggi in casa dell’Halley Informatica Matelica (palla a due ore 20.30), squadra che invece punta ancora ad evitare la retrocessione diretta. I marchigiani sono appaiati a San Miniato al quartultimo posto e possono sperare negli spareggi. All’andata i Tigers giocarono una delle loro peggiori partite, mentre in questo periodo stanno attraversando un buon momento pur non riuscendo mai a vincere. Domenica scorsa in casa con Fiorenzuola il ko è stato di soli 5 punti (77-82) e ha allungato la striscia negativa casalinga: i Tigers Romagna sono gli unici del girone a non aver mai vinto davanti al proprio pubblico.