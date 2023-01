Tigers, acquistato il serbo Sebrek

Luka Sebrek è ufficialmente un nuovo giocatore della Le Gamberi Tigers Romagna. L’atleta, 201cm, arriva a Cervia dal campionato 2MLS serbo. Il ragazzo classe 2000 ha disputato l’ultima stagione nel KK Napredak Metalka Majur Aleksinac, ma non è la sua prima esperienza in Italia, infatti un anno fa era aggregato alla Viola Pallacanestro, squadra calabrese di Serie B. Il contratto lo legherà ai Tigers fino al termine della stagione; sarà a disposizione da martedì. Queste le statistiche della stagione 2122: 12.7 i punti a partita (22 le gare giocate), con 5.9 rimbalzi e un assist; 66.7% dal campo, 34% da tre punti e 67.4% ai tiri liberi. I Tigers scenderanno in campo il 5 febbraio alle 18 contro Fabriano. Da qui alla gara sono da recuperare gli infortunati Lovisotto e Favaretto.