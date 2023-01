Tigers, alle 18 contro Ancona serve una difesa super

Tornano in campo i Tigers dopo la sconfitta interna patita con la prima della classe domenica scorsa. Un 45-75 che ha mostrato tutta la differenza fra Rieti e la formazione romagnola. Gli arancioneri di coach Gus Conti vogliono sfatare il tabù casalingo e vanno alla ricerca del primo successo interno in questa stagione. Ci proveranno questa sera contro la Luciana Mosconi Ancona, che sarà ospite dei romagnoli alle ore 18 al Palazzetto dello sport di Cervia. La formazione marchigiana possiede gli uomini sia per il gioco interno che per bombardare dall’arco dei tre punti. Tira infatti in egual misura da due e da tre punti, 31 volte a partita, andando a segno rispettivamente col 55% e col 34%. È la formazione che ha la percentuale più alta nel tiro da due, ma anche dall’arco mette a referto più di 10 triple a serata (oltre 80 i punti segnati, 79.8 i concessi). A rimbalzo le due squadre si equivalgono, mentre gli ospiti perdono appena 11 palloni a partita.

s.p.