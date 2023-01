Tigers, c’è la capolista Rieti

Dopo sette sconfitte consecutive e oltre due mesi senza incamerare punti in classifica, domenica scorsa i Tigers Romagna si sono sbloccati andando a vincere sul campo della Use Empoli per 65-63 e agganciandola a 4 punti. Una vittoria che ha permesso agli arancioneri, dopo tante difficoltà, di tirare un grosso sospiro di sollievo. L’innesto di Hidalgo sembra essere stata la mossa giusta poiché il play, alla sua prima apparizione, ha regalato 19 punti, 3 rimbalzi e 2 assist e ha contribuito attivamente al successo. Per risalire la china serviranno altre prestazioni altrettanto brillanti, soprattutto negli scontri diretti poiché San Miniato e Andrea Costa Imola sono distanti 6 punti. Intanto però c’è da affrontare la capolista Rieti che i Tigers riceveranno questa sera in casa alle ore 18. Rieti non ha bisogno di presentazioni, è decisamente la corazzata del girone C e sta viaggiando a una media pazzesca. È la migliore in tutte le statistiche: con oltre 84 punti segnati ha il migliore attacco, cattura oltre 40 rimbalzi e mette a referto quasi 18 assist di squadra ogni domenica. Perde meno palloni di tutti (poco più di 11) e anche in difesa fa la voce grossa concedendo appena 70 punti agli avversari.

Inutile dire che nessuno fa meglio. Non a caso Rieti è prima con margine e ha perso soltanto una volta (il 20 novembre in casa con Fabriano). Come se non bastassero tutte queste cifre, la Real Sebastiani ha un record di 7 vittorie e nessuna sconfitta in trasferta. Per roster e rendimento potrebbe fare una onesta serie A2, ma a quanto pare conta di tornarci presto a suon di risultati. L’impresa dunque è proibitiva per i giovani Tigers, ma la squadra di Gus Conti proverà comunque a fare lo sgambetto alla capolista forte dell’entusiasmo dettato dalla vittoria di sette giorni fa. Arbitra la sfida la coppia composta da Adriano Acella e Marco Palazzo. s.p.