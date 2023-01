Tigers, contro Empoli la risolve Rossi allo scadere

USE Empoli

63

Tigers Romagna

65

USE COMPUTER EMPOLI: Marchioli ne, Giannone 4, Baccetti 1, Sesoldi 7, Menichetti ne, Nwokoye 4, Casella 9, Mazzoni 4, Costa 2, Cerchiaro 7, Antonini 25. All.: Valentino

TIGERS ROMAGNA: Brighi 8, Lovisotto 10, Chiapparini, Stella ne, Favaretto 4, Hidalgo 19, Ferrari ne, Bracci 2, Poggi ne, Rossi 10, Lombardo 12. All.: Conti.

Arbitri: Cassiano - Tommasi

Note. Parziali: 19-22; 36-40; 50-54. Tiri da 2: EM: 1128, CE: 2247; Tiri da 3: EM: 1021, CE 620; Tiri liberi: EM: 1117, CE: 36; Rimbalzi totali: EM: 33, CE: 37. Uscito per falli: Brighi

Un canestro incredibile di Rossi a 4’’ dalla fine, regala ai Tigers Romagna la seconda vittoria in campionato e l’aggancio in classifica ad Empoli che vale il terzultimo posto. La strada verso la salvezza diretta è ancora lunga e difficile, ma la vittoria in questo scontro diretto (assolutamente meritata visto che i romagnoli sono sempre stati avanti spesso anche di oltre dieci punti), regala alle tigri una buona iniezione di fiducia per il futuro.