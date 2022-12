Tigers, dalla Use Empoli arriva il playmaker Penny Hidalgo

Situazione difficile, anzi difficilissima in casa Tigers Romagna. Non è iniziato bene infatti il ciclo di scontri diretti contro le squadre della fascia medio-bassa della classifica e gli arancioneri si sono giocati sul parquet di casa la prima possibilità di incamerare punti preziosi in chiave classifica. La sfida prenatalizia con la Halley Informatica Matelica si è conclusa con una netta vittoria dei marchigiani per 55-74 e un grosso passo indietro per i romagnoli. Per gli ospiti si è trattato infatti della prima vittoria stagionale, mentre per i romagnoli di una ghiottissima occasione per avvicinare Empoli in classifica e staccare una diretta concorrente nella corsa salvezza. "Nelle ultime giornate abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Purtroppo - sottolinea coach Gus Conti - gli aspetti mentali in questo tipo di partite vanno di pari passo con gli aspetti tecnici. Con Matelica abbiamo tirato 68 volte contro le 53 dei nostri avversari, ma abbiamo avuto percentuali disastrose e ci siamo disuniti". Conti spiega così i motivi di questo calo di rendimento: "La squadra è in gran parte composta da giovani che non hanno grande esperienza mentre altri non erano abituati a giocare in questa categoria. Pertanto, quando andiamo in difficoltà, manchiamo di solidità. Peccato perché da quando sono arrivato ho visto alcuni progressi e diverse partite le abbiamo giocate alla pari anche con squadre molto competitive". Ora si tratta di rimboccarsi le maniche e cercare di muovere la classifica ad Empoli (7 gennaio ore 21). E proprio da Empoli è arrivata la prima mossa di mercato dei Tigers. Si tratta di Penny Hidalgo (foto), classe ‘96, playmaker giunto dal mercato di riparazione per portare leadership e solidità in cabina di regia. Veterano della categoria, Hidalgo vanta trascorsi a Oleggio, Varese, Bologna 2016 ed Empoli. Con i toscani ha iniziato la stagione a quasi 11 punti, 3 rimbalzi e 3 assist a partita e arriva ai Tigers proprio alla vigilia della delicatissima sfida contro gli ex compagni di squadra. Una sfida che per i romagnoli vale una stagione.

Stefano Pece