Tigers, la classifica deprime L’ultimo posto va messo alle spalle

Comincia dal PalaSammontana di Empoli il nuovo anno dei Tigers Romagna, un anno nel quale gli arancioneri dovranno produrre ogni sforzo possibile per aggiustare una classifica finora deficitaria. Con una sola vittoria su 13 partite, i romagnoli hanno perso lo scontro diretto con Matelica prima della pausa natalizia, venendo condannati all’ultimo posto della classifica. Questa sera alle ore 21 affrontano la Use Empoli in un altro scontro diretto che vale oro poiché una vittoria consentirebbe di agganciare proprio i toscani a quota 4 punti. "Abbiamo sfruttato la pausa natalizia per lavorare sodo e ricaricare corpo e mente", spiega coach Gus Conti, che ha adoperato la pausa anche per inserire al meglio il nuovo arrivato Penny Hidalgo. Hidalgo arriva proprio dagli avversari odierni coi quali ha disputato 13 partite a 10 punti di media con 2.7 rimbalzi e 3 assist. Per fargli spazio la società ha rescisso il contratto con Tomcic e Pierucci. Dunque lo staff tecnico ha deciso di puntare sull’esperienza. Dopo la partenza di Hidalgo, Empoli a sua volta ha ingaggiato il play Valerio Costa in uscita dalla Green Basket Palermo. Si affrontano quindi due squadre rinnovate nella regia che per statistiche risultano molto simili. Entrambe segnano poco più di 64 punti e sono gli ultimi due attacchi del campionato, ed entrambe subiscono oltre 78 punti a partita. Leggermente meglio Empoli nelle palle perse, 13 contro le oltre 16 dei romagnoli, i quali però recuperano più palloni, 7 contro 5.6. Molto simili anche gli assist con i toscani che ne mettono a segno 12 (11 i Tigers). "Ci aspetta una trasferta importante, che abbiamo preparato nei minimi dettagli, consapevoli di trovare un avversario determinato".

Stefano Pece