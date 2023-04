Tigers retrocessi Decisiva la sconfitta con Matelica

Halley Matelica

85

Tigers Romagna

71

HALLEY MATELICA: Provvidenza 11, Mentonelli, Seck, Vissani 3, Gallo 6, Caroli 17, Polselli, Riccio 32, Adeola 12, Paglia, Enihe. All.: Trullo

TIGERS ROMAGNA: Stella ne, Chiapparini ne, Brighi 6, Lovisotto 18, Sebreck, Hidalgo 11, Poggi, Rossi 12, Bracci 4, Lombardo 10, Tamani 2. All.: Conti

Arbitri: Asciutti - Ferraro

Note. Parziali: 20-15; 39-45; 66-60. Tiri da 2: MA: 1926, TI: 2134; Tiri da 3: MA: 1324, TI: 919; Tiri liberi: MA: 811, TI: 24; Rimbalzi totali: MA: 26, TI: 18

I Tigers Romagna retrocedono in Interregionale con quattro giornate d’anticipo dalla fine del campionato. Ancora una volta la squadra lotta, soffre e passa a condurre per poi crollare nel secondo tempo. Niente di nuovo dunque per la squadra di coach Conti che deve recriminare per la mancanza di continuità nei quaranta minuti. Festeggia invece Matelica che al momento sarebbe salva e giocherebbe gli spareggi.