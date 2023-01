Tocca a Ndreca guidare l’attacco del Ravenna

A tenere banco in casa giallorossa è sempre l’affollamento dell’infermeria. Ma poi bisogna anche scendere in campo. E allora, la sfida in trasferta odierna col fanalino di coda Salsomaggiore (anticipo della terza di ritorno, fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Grassi di Forlì), diventa meno scontata di quanto possa dire la classifica.

Mister Gadda deve rinunciare ai lungodegenti Tabanelli e Spinosa, cui si sono aggiunti Pipicella, ko per due mesi e Boccardi, fermo per le prossime 3 partite, entrambi per problemi muscolari. Anche D’Orsi (pubalgia) non è disponibile, mentre capitan Guidone, che in settimana è stato limitato dall’influenza, partirà dalla panchina. Panchina dove andranno due attaccanti over più D’Orsi per onor di firma, e ben 5 under (Calandrini, Ravaglia, Vinci, Correnti e Luciani). Per l’attaccante albanese Ndreca, in gol domenica scorsa, c’è la seconda maglia da titolare dopo quella di Lentigione.

Il Ravenna è reduce dalla vittoria per 2-0 sullo Scandicci. Un successo importante per il morale e per la classifica, ma caratterizzato da qualche errore della difesa, ‘rimediato’ dalla straordinaria vena del portiere Venturini, autore di 4 interventi risolutivi. I giallorossi restano tuttavia a metà del guado, ovvero al 9° posto, equidistanti (4 punti) dalla zona playoff e dalla zona playout. La media di mister Gadda (13 punti in 9 partite si è alzata) e ora c’è la possibilità di migliorarla ancora. I ‘parametri’ del Salsomaggiore sono invece tutti negativi (6 punti, -11 dalla zona playout, ultimo posto, nessuna vittoria, 1 punto conquistato nelle ultime 13 giornate e nessun gol segnato nelle ultime 7 di fila). Il Ravenna non può fare sconti e, anzi, deve cancellare l’onta del 2-2 dell’andata, quando i termali rimontarono in extremis il doppio svantaggio.

Nell’ottica del trittico di gare in 8 giorni (mercoledì al Benelli con l’Aglianese; domenica 29 a Lodi col Fanfulla), non c’è troppo da star allegri: "Arriviamo a questa sfida – ha commentato mister Gadda – con qualche problema di organico. Sono assenze importanti, che arrivano proprio nella settimana in cui dovremo giocare tre partite. Non avrò la possibilità di effettuare il turnover, ma sono tranquillo, perché la squadra resta competitiva. Dovremo finalmente riuscire a trovare continuità, ovvero il tratto che finora è mancato alla squadra. Mi aspetto comunque una partita difficile. Chi è abile, si è allenato bene. Dovremo centrare la prestazione, perché resta una partita pericolosa. Il Salsomaggiore è da battere e non regalerà niente, nonostante la posizione in classifica. Non facciamoci illusioni. Fare gol non è mai facile. Un esempio? Domenica scorsa a Capri, dopo il primo tempo, il risultato era ancora sullo 0-0. Bisognerà stare attenti".

La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Spezzano, Rinaldi, Magnanini, Lisi; Abbey, Capece, Lussignoli; Ndreca, Melandri (Marangon).