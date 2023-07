Torna al Bagno Obelix il Torneo del sorriso, ricordando Gionata Mingozzi

Dopo tre anni di assenza torna il Torneo del sorriso ’The last chance’ al bagno Obelix di Marina di Ravenna. L’appuntamento è per sabato 29 luglio, quando si terrà quella che sarà l’ultima edizione dell’evento che, a differenza del passato, si svolgerà in una sola giornata, dall’alba al tramonto. L’iniziativa resta a scopo benefico, organizzata dalla Asd Il sorriso di Gio per ricordare l’amico Gionata Mingozzi, il calciatore morto in un incidente nel 2008. I proventi saranno devoluti agli alluvionati. Al centro della giornata la disciplina del calcio tennis. A sfidarsi ci saranno 34 coppie: il torneo non sarà aperto, ma l’organizzazione ha scelto le migliori coppie che si sono sfidate in questi anni di torneo a suon di rimbalzi e rovesciate spettacolari sui campi di cemento del bagno Obelix. Il programma prevede lo svolgimento dei gironi di qualificazione, le partite a eliminazione diretta, l’asta delle magliette autografate e la finalissima. L’evento si concluderà al tramonto con una grande festa aperta a tutti. Nel pomeriggio si terrà l’attesa asta delle magliette autografate da campioni dello sport di fama internazionale, tra cui quelle di Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Dušan Vlahović (Juventus), Jude Victor William Bellingham (Borussia Dortmund) e Valentino Rossi (firmata da alcuni piloti della VR46 Riders Academy).