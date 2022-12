Torna dopo due anni il ’Trofeo Martini’: 400 i giovani cestisti in campo a Faenza

Ritorna il ‘Trofeo Martini’. Dopo due anni di assenza dovuti al Covid, la Raggisolaris Academy organizza nuovamente questo torneo giovanile che richiama società da tutta Italia e che vede protagoniste 29 squadre dagli Esordienti fino all’Under 14, per circa 400 atleti. Nonostante si siano disputate soltanto tre edizioni è ormai diventato un appuntamento fisso delle festività natalizie ed infatti molte società blasonate come Virtus Bologna, SG Fortitudo e Jolly Reggio Emilia, partecipano sempre con più di una squadra. Quest’anno ci saranno anche il Basket Mestre e il Petrarca Padova. Il ‘Trofeo Martini’ si disputerà da martedì 3 a giovedì 5 gennaio e sabato 7 al Campus (a Faenza) e ogni giorno vedrà protagonista una annata. Questo il programma. Under 14 Silver (3 gennaio). Partecipanti: Raggisolaris Academy, Vis 2008 Ferrara, Livio Neri Cesena, Ca’ Ossi Forlì, SG Fortitudo Bologna, Aics Forlì e Basket 2005 Cesena. Under 13 Elite (4 gennaio).

Partecipanti: Raggisolaris Academy, Petrarca Padova, SG Fortitudo Bologna, Sancat Firenze, Ca’ Ossi Forlì e Basket Mestre. Under 13 (4 gennaio) Silver. Partecipanti: Raggisolaris Academy, International Imola e Compagnia dell’Albero Ravenna.

Aquilotti 201213 (5 gennaio): Raggisolaris Academy, International Imola, Jolly Basket e Aics Forlì. Scoiattoli (5 gennaio): International Imola, Basket 2005 Cesena, Raggisolaris Academy e Jolly Basket Reggio Emilia. Esordienti 2011 (7 gennaio): Raggisolaris Academy, International Imola, Compagnia dell’Albero Ravenna, Ca’ Ossi Forlì, Basket Mestre e Bees Pesaro. "Questo torneo è diventato un punto di riferimento per tutte le società dell’Emilia Romagna e non solo – sottolinea Cristian Fabbri, presidente e allenatore della Raggisolaris Academy –. Nelle tre edizioni finora disputate in molti hanno partecipato e anche quest’anno abbiamo avuto un importante riscontro che ci riempie d’orgoglio".

Prima del ‘Trofeo Martini’ l’Academy organizza al Campus un altro torneo che coinvolgerà gli Esordienti 2011: il Torneo SAIP in programma da domani a venerdì dove parteciperanno Virtus Siena Academy, Virtus Bologna e Pontevecchio Bologna oltre ai padroni di casa. In questi giorni invece l’Under 14 Elite dell’Academy è impegnata in un torneo internazionale ad Ivrea dal 27 al 30 dicembre, dove ci sono anche Bayern Monaco, il Foka (uno dei migliori settori giovanili della Serbia), Badalona e squadre italiane come l’Olimpia Milano.