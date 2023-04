Torna il ‘Memorial Ezio Gualandi’

Domenica a Belricetto di Lugo, organizzato dalla Società Ciclistica Ariete in collaborazione con la Società Ciclistica ‘Francesco Baracca’, si disputerà la 27esima edizione del ‘Memorial Ezio Gualandi’ (valido quale 58ma Coppa Cavalier Venieri Ferdinando e 17° Memorial Castelli Adriano), gara in linea riservata alla categoria Juniores. Il ritrovo è fissato alle 12 al bar ’E’ lì Caffé’, mentre la partenza avverrà alle 14.30. Dopo la pandemia l’Ariete Belricetto cerca di riprendere il filo del discorso dell’attività sportiva, grazie all’infaticabile Alcide Cevenini, impegnato a conservare intatto il piglio organizzativo e la propria passione per il ciclismo. Grazie ai volontari l’Ariete portrà di nuovo in auge lo storico circuito ‘dell’Olmo’ (il cui battesimo risale al 30 maggio 1946), della lunghezza di 5 km e 150 metri, da ripetere 18 volte. Nel 2019 vinse Cristian Rocchetta (General Store Essergibi)

Lu.Sca.