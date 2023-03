Torna in gruppo Marco Spinosa Pipicella ancora out

Il Ravenna ha inaugurato con almeno una buona notizia la settimana di allenamenti che porterà alla trasferta di domenica a Bologna per affrontare il Corticella. Da ieri infatti si è riaggregato al gruppo Marco Spinosa. Il mediano di Formia, infortunatosi a Lentigione all’ultima gara del girone di andata (lesione al crociato posteriore), ha dunque saltato le ultime 11 gare, svolgendo tuttavia un lavoro mirato di rieducazione conservativa, volto ad un rapido rientro, una volta ripresa confidenza col pallone. Di fatto, il giocatore è a disposizione di mister Gadda e potrà essere utilizzato domenica. Resta dunque in infermeria solo Pipicella (che ha un esame strumentale in settimana), mentre D’Orsi deve smaltire ancora l’attacco influenzale. Al rientro ci sono anche Tafa e Tabanelli, che hanno saldato il conto con la giustizia sportiva, mentre mancherà Lisi, appiedato per un turno dal giudice sportivo.