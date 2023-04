Tornano al successo i Roosters Romagna contro i Grizzlies

Tornano al successo i Roosters Romagna e lo fanno in casa dei Grizzlies, espugnando Roma 18-13. Nel momento giusto i ravennati ritrovano la loro difesa. Inoltre la trasferta capitolina vede il grande ritorno nello staff di Kris Haines, ex wide receiver nella NFL. Il coach statunitense ricoprirà fino a fine stagione il ruolo di tecnico dei wide receiver, e al tempo stesso darà una mano al coaching staff. In campo, non si è visto un match spettacolare: le due formazioni non attraversano un buon momento e giocano con la tensione di chi sa di non poter più sbagliare. È il quarterback Alberto Mazzotti a indovinare la corsa vincente sull’out di destra, andando a marcare il primo touch down del match (6-0). I romani però non si fanno intimidire e dopo pochi minuti è il QB D’Andrea ad andare a segno. Con il successivo kick di trasformazione di Masi, il punteggio diventa 7-6 per i Grizzlies. La reazione dei Galletti è fantastica: sul kick di ripresa, Monti raccoglie palla e s’inventa un’incredibile azione individuale, con una corsa che parte dalle proprie 20 yard e si conclude nell’end zone avversaria, approfittando della protezione dei compagni e dell’imperfetta difesa Grizzlies, portando il punteggio Punteggio, dunque, immediatamente ribaltato, e 12-7 Roosters a fine del primo quarto. Tocca poi ad Alberto Mazzotti trovare con un pass centrale il fratello Michele, che riceve quasi indisturbato in end zone (18-7). Nel secondo tempo, sono ancora le difese a dominare, con i Grizzlies respinti più volte nei loro tentativi di riaprire il match, Risultati: Trappers-Aquile 20-42, Grizzlies-Roosters 13-18. Classifica: Aquile 4-0; Trappers 3-1; Roosters 2-2; Hogs 1-3; Grizzlies 0-4. Prossimo turno: Aquile-Grizzlies, Trappers-Hogs.

u.b.