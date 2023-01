Tornato il Trofeo ’Martini’: a Faenza 45 partite giovanili

Ben 45 partite disputate in 4 giorni da squadre provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Marche È stato un successo il Torneo Martini 2023, manifestazione giovanile organizzata dalla Raggisolaris Academy nella prima settimana di gennaio. Sei le categorie: Under 14 Silver, Under 13 Elite, Under 13 Silver, Esordienti 2011, Aquilotti 201213 e Scoiattoli 2014. "È stata un’esperienza stupenda – afferma Cristian Fabbri, presidente e allenatore della Raggisolaris Academy – ed è stato bellissimo vedere quanto tutti si siano divertiti. Il Martini è stata anche un’occasione per misurarsi con realtà importanti e averlo riproposto dopo due anni di stop a causa del Covid è un bel segnale. Credo sia stato un evento importante pure per Faenza, perché ha coinvolto nei giorni di gara alberghi e ristoranti viste le tante famiglie presenti". Le classifiche: U 14 Silver: 1) SG Fortitudo Bologna 2) JuniorCa’ Ossi Forlì 3) Aics Forlì 4) Vis 2008 Ferrara 5) Raggisolaris Academy 6) International Imola 7) Livio Neri Cesena 8) Basket 2005 Cesena; U 13 Elite 1) Petrarca Padova 2) Sancat Firenze 3) Basket Mestre 4) Raggisolaris Academy 5) SG Fortitudo Bologna 6) Junior Basket Ca’ Ossi Forlì; U 13 Silver: 1) Raggisolaris Academy 2) Compagnia dell’Albero Ravenna 3) International Imola; Esordienti 2011: 1) Bees Pesaro 2) Raggisolaris Acad. 3) Junior Ca’ Ossi Forlì 4) International Imola 5) Compagnia dell’Albero Ravenna 6) Mestre; Aquilotti 201213 1) International Imola 2) Raggisolaris Academy 3) Jolly Basket Reggio Emilia 4) Aics Forlì; Scoiattoli 2014 1) Jolly Basket Reggio Emilia 2) International Imola 3) Basket 2005 Cesena 4) Raggisolaris Academy.