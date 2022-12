Torneo a Lugo per Seganti e Tampieri

Mercoledì prossimo alle 20 il palazzetto dello sport di Lugo ospita il 7° Memorial Sante Seganti, 3° Trofeo Athos Tampieri, divenuto un appuntamento fisso. Scenderanno in campo in questa occasione Raggisolaris Faenza e Virtus Imola, formazioni inserite nel girone C della serie B che si affronteranno per aggiudicarsi il trofeo in un anticipo di quello che sarà un derby anche in campionato. Il trofeo è intitolato a due figure che hanno fatto la storia del basket lughese. Sante Seganti, dirigente scomparso nel 2014 all’età di 65 anni e Athos Tampieri, a sua volta dirigente e addetto stampa della società lughese scomparso nel 2018. Appassionato di basket, fu nominato dirigente dell’allora Robur Lugo che conquistò la promozione in serie D. Tampieri, oltre che ex giocatore e dirigente del basket lughese è ricordato per la sua attività di speaker durante le partite casalinghe del Basket Lugo Aviators; è morto a soli 47 anni.