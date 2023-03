Torneo under 13 per ricordare Pietro Samorì

Divertimento amicizia e commozione per il primo Memorial Samorì, torneo di pallavolo femminile Under 13 che si è svolto alla Palestra Mattei, la struttura sorta nei primi Anni Novanta, all’interno della quale Pietro Samorì (scomparso nel 2022) fu instancabile animatore e promotore di attività sportive e sociali, con un occhio di riguardo alla sua prediletta pallavolo femminile. La comunità del "Villaggio" si è stretta nel ricordo di chi aveva visto nello sport la soluzione per il benessere e il tempo libero di giovani e meno giovani, delle famiglie dei dipendenti del petrolchimico, dei parrocchiani. Il Volley Cervia si è aggiudicato il torneo a cui hanno partecipato anche Cral Mattei, Olimpia Teodora e VRB Fusignano.